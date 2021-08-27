Üniversite kayıtlarının başlamasına bir haftadan az bir süre kala YKS tercih sonuçlarının açıklanması an meselesi olarak görülüyor ve binlerce aday her gün internet başında “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?” araştırması yapıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklamasıyla bu meraklı bekleyişe son verdi ve YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe işaret etti.

ÖSYM’DEN SON DAKİKA YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YKS tercih sonuçları 27 Ağustos Cuma günü itibariyle henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor, ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Diğer yandan üniversitelerde elektronik kayıtların 31 Ağustos tarihi itibariyle başlayacağı göz önüne alındığında YKS 2021 tercih sonuçlarının 30 Ağustos Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.



