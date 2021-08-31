YKS tercih işlemleri 20 Ağustos tarihinde sona ermişti, o günden bu yana da üniversite tercihinde bulunan adaylar heyecanla ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklamasını bekliyordu. Peki, Üniversite tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2021 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresindeki panele T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS TERCİH sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirlenen süre zarfında başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.