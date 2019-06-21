2019-YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılacak? Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecek? İşte Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Adayların gözü TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları içeren YKS sonuçlarında.

2019-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapabilecekler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na tercih süresi içinde ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2019-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacak.

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekiyor. Tercih sırası önemli çünkü tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.