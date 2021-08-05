2021 ÖSYM YKS tercih ekranı erişime açıldığı andan itibaren, yaklaşık 2 milyon aday için tercih süreci de başlamış olacak. 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek üniversite tercihlerinin nereden ve nasıl yapılacağı da pek kişi tarafından sorgulanıyor. En az YKS sınavı kadar önemli olan YKS tercih süreci hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YKS tercihleri BUGÜN (5 Ağustos) itibariyle başladı, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar da devam edecek. Üniversite tercihi yapacak adaylar, tercih işlemlerinden önce kılavuzda yer alan taban puanları inceleyerek tercihte bulunabilirler.

Tercih sıralamasını belirleyen adaylar, 5-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih sürecini tamamlayabilirler.

YKS’DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

YKS tercih ekranında adaylar YKS tercih ekranında adaylar en fazla 24 tercihte bulunabiliyor. Adaylar isterlerse daha az sayıda tercih yapabiliyor ve tüm tercih haklarını kullanmak gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak üst sınır 24.

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