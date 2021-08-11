YKS tercihleri ilk açıklamaya göre 5 -13 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak ülkenin pek çok yerinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlar nedeniyle üniversite tercih süresi uzatıldı. YKS barajının 140’a çekilmesinin ardından pek çok aday da tercih sürecine dahil oldu. Şimdi özellikle tercih hakkı doğan pek çok üniversite adayı 2021 üniversite tercihleri nereden ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başladı ve normal şartlarda 13 Ağustos tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak yangınlar nedeniyle 2021 YKS tercih süresi 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı…

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Üniversite yapmak için öncelikle adayların ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite tercih kılavuzunda yer alan taban puanlarını incelemesi ve tercih sıralamasını buna göre yapması gerekiyor.

Yapacakları tercihleri belirleyen adaylar 20 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih sürecini tamamlayabilirler.

YKS’DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

YKS tercih ekranında adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor. Tercih yapan kişi en az bir olmak üzere 24 tercihe kadar istediği sayıda tercihte bulunabiliyor. Ancak adayın tercih sıralamasını yaparken, en çok istediği bölümleri ve fakülteleri yazması, istemediği bölümleri ise sırf tercih sayısını 24’e tamamlamak için yazmaması tavsiye ediliyor.

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