2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından oldukça yoğun geçen YKS tercih sürecinin sonuna gelindi. Tercihte bulunan yüzbinlerce aday yeni eğitim öğretim dönemine üniversiteli olarak başlayacak. Diğer yandan 20 Ağustos Cuma gününde pek çok kişi YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri bugün son mu? YKS tercihi nasıl yapılır? sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 YKS tercih süreci 5 Ağustos 2021 tarihinde başlamıştı ve 13 Ağustos son tercih tarihi olarak belirlenmişti. Ancak yapılan açıklama ile YKS tercihlerinin 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BUGÜN SON MU?

Üniversite tercihleri bugün son. Adaylar 20 Ağustos Cuma (Bugün) 23.59’a kadar YKS tercihi yapabilecek.

YKS TERCİHİ YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Üniversitelere elektronik kayıtlar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu bilgi ışığında YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.