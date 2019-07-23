2019 YKS sınav sonucunun açıklanması ve YKS kılavuzunun yayınlanmasının ardından şimdi de öğrenciler için tercih maratonu başlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar gelecekteki mesleklerini belirleyecek üniversite tercihlerini bugün yapmaya başlıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? YKS tercihi nasıl yapılır? İşte 2019 YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler…

ÖSYM tarafından açıklanan YKS, yani üniversite giriş sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için şimdi de tercih maratonu başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre bugün başlayan tercihler 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar yapılabilecek. Adaylar lisans ya da önlisans programlarıdan tercih işlemlerini, ÖSYM AİS sayfasından yapabilecek. ÖSYM tarafından bu sistemin açılması bekleniyor.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Adayların tercih yapmadan önce ilk olarak bilmeleri gereken şey TYT puanları ile yalnızca önlisans program tercihi yapabilecek olmaları. Adayların Lisans tercihi yapabilmeleri için AYT’den 180 ham puan almış olmaları gerekiyor.

Öğrenciler sınav sonuçları ile ilk karşılaştıklarında birçok farklı puan ve sıralama görüyor ve hangi puanın ya da hangi sıralamanın tercih yapmaları gereken kısım olduğunu çoğu zaman bilmiyor. Bu sebeple öğrencilere bu konuda verilecek en güzel tavsiye puan türünün karşısında Y- şeklinde bir ifade var ise bu ‘Yerleştirme Puanı ve Sıralaması’ sütunu anlamına gelmektedir. Kısacası öğrenciler netlerine baktıktan sonra sınav sonuç karnesinde Y-TYT, Y-SAY, Y-EA, Y-SÖZ, Y-DİL puan türlerine ve karşılarındaki sıralamalara bakmaları gerekiyor.

BAŞARI SIRALAMASI MI PUAN SIRALAMASI MI?

Tercihlerin, başarı veya puan sıralamasına göre yapılması gerekiyor. Özellikle lisanstan (4,5,6 yıllık) tercih yaparken başarı sıralamasını baz almak gerekiyor. Önlisanstan (2 yıllık) tercih yaparken ise başarı sıralamasına bakıldığı gibi puana göre de tercih yapılabiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR!

Öğrencilerin tercih yapmadan önce gitmek istedikleri bölümü ve okulu iyi araştırmaları gerektiğini ifade eden uzmanlar adayların ölü tercih yaparım korkusunda olmamalarını tavsiye ediyor. YKS yerleştirme sisteminde ölü tercih diye adlandırılan tercihler, adayların gitmek istemeyeceği yerleri boşta kalırım düşüncesi ile tercih etmesi ve sonrasında yerleşip kayıt yapmaması olarak ifade ediliyor. Çünkü öğrenci yerleştiği üniversiteyi ya da bölümü beğenmediğinde kayıt yaptırmıyor ya da yaptırdıktan sonra pişman olabiliyor. Bir sonraki sene tekrardan sınava girmek istediğinde OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yarı yarıya düşüyor. Bu sebeple öğrencilerin tercih sürecinde gitmek istedikleri üniversiteleri ve bölümleri iyi araştırmaları gerekiyor.

24 TERCİH HAKKI VAR

YKS tercihlerini yapacak öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrenciler, bu 24 tercih hakkının hepsini kullanabilirler veya tek bir tercihte de bulunabilirler. Adayların listeyi hazırlarken hayallerini kurdukları üniversitelere mutlaka yer vermeleri gerekiyor.

Adayların vakıf üniversiteleri ve bursluluk koşullarına dikkat etmeleri ve sisteme giriş yaparken program kodlarını yanlış yazmamaları gerekiyor. Bazı programların özel şartları bulunuyor. Bu şartları sağlamayan öğrenciler kayıt esnasında hüsrana uğrayabilirler.

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