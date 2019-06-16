Dün yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite adayı YKS Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 135 süre içerisinde soruları cevapladı. Bugün AYT saat 13.15'te sona erecek YDT ise 17.45'te son bulacak.

Dün TYT'nin bitişiyle birlikte soru ve cevaplar gündem olmuştu. Bugün bu iki testin tamamlanmasıyla birlikte YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevapları yoğun bir şekilde aratılacak. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.