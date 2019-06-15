YKS (TYT) başladı! Sınav kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürecek?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci bugün ve yarın YKS'ye girecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Yarın ise AYT VE YDT var. Şimdi en çok merak edilen konularından bir tanesi YKS TYT'nin kaçta biteceği... İşte ayrıntılar.

YKS SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te gerçekleşecek. Sınavın bitiş saati ise 12.30...

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.