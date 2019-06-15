Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleşiyor. Sınav saat 12.30'da sona erecekç İşte bu saatten sonra yüz binlerce üniversite adayı soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağına odaklanacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da bir başka merak konusu olacak. İşte sonuç ile soru ve cevaplar hakkında bilgiler...

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayınanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.