YKS tercihi yapan milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarında. Sosyal medyada ÖSYM’nin sonuçları açıklaması paylaşımlar yapan adayların bu çağrısına ÖSYM Başkanı kayıtsız kalamadı ve sonuçlar ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.