Türkiye YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Türkiye

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



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