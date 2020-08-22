YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1297123005680824322
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