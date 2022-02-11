2022 YKS sınavı için YÖK tarafından yeni bir karara imza atıldı. Adayların üniversiteye yerleşmelerinde hayati rol oynayan puan barajının kaldırıldığı duyuruldu. Sevindirici haberin ardından 2022 YKS sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler YKS’de baraj kalktı mı? TYT VE AYT puanı nasıl hesaplanacak? araştırması yapmaya başladı. İşte konunun detayları…

YKS’DE BARAJ KALKTI MI?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkânı elde edeceklerdir.”

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR OLDU?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, 135 dakika olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT)süresi 30 dakika artırıldı ve 165 dakika oldu.



