YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih süreci için araştırma yapmaya devam ediyor. Diğer yandan birçok kişi de YKS barajını geçememiş durumda. Hal böyle olunca da YKS’de barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? TYT’de barajın altında kalanlar tercih yapacak mı? soruları da sıklıkla aranıyor.

YKS’DE BARAJI GEÇEMEYENLER ÖZEL ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. YKS baraj puanı için de bu sınavlardan alınacak puanlar baz alınıyor.

TYT’de baraj puanı 150’dir ve 150 ve üzerinde puan alanlar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT sınavında 150 ve üstü puan alan adaylardan SÖZ, SAY, DİL ve EA, puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üstü olmayan adaylar ise sadece ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

YKS barajını geçemeyen adaylar özel üniversite bile olsa hiçbir üniversiteye kayıt yaptıramayacaklar.

TYT’DE BARAJIN ALTINDA KALANLAR TERCİH YAPACAK MI?

TYT barajı bu yıl 150 olarak belirlendi. Bu puanın üzerinde olan adaylar, AYT’ye katılma hakkı kazandıkları gibi aynı zamanda önlisans ve lisans programlarını tercih edebiliyor.

Ancak, TYT’de barajın altında kalanların herhangi bir üniversiteye yerleşebilmek için tercih hakkı bulunmuyor.