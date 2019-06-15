Üniversite adayları için büyük yarış başladı. Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019-YKS 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sona erdi. Peki, TYT’de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? İşte detaylar…

Adaylara 1’inci oturum olan TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

TYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

• TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekiyor. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları lazım.

• Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

• Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

• TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekiyor. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak lazım.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, ön lisans programlarını tercih edebilecek ayrıca özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilecekler.

HANGİ TESTTEN KAÇ NETLE BARAJI AŞMAK MÜMKÜN?

TYT’de 150, AYT’de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Kültü Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Salim Ünsal, barajı aşmak için TYT ile sözel, eşit ağırlık, sayısal ve dil puan türlerinde ders ders beş olasılığı paylaştı.



