Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) matematik testindeki 7’nci soruyu iptal ederek, değerlendirme dışı bırakmıştı. Böylelikle bu soru ile ilgili tartışma son bulmuş oldu. Fakat bu sefer de başka bir soru ile ilgili tartışma gündeme geldi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Başkanı Nihal Şen, Alan Yeterlilik Testindeki (AYT) testindeki 24’üncü soruda bilimsel hata olduğunu söyledi. Şen’in itirazı şu şekilde:

Bilimsel hata

“Fen bilimleri testindeki 24’üncü soruda MgSO4 içeren sulu çözeltinin elektrolizi sorusunda katotta biriken Mg metali miktarını soruyor. MgSO4 tuzunun sulu çözeltisinde katotta öncelikle açığa H2 gazı açığa çıkacaktır. Bu nedenle sorunun erimiş MgSO4 tuzunun elektrolizi ifadesi ile sorulması gerekirdi. Soru bilimsel olarak hatalıdır.” Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil de aynı soru ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Soruda geçen ‘içeren sulu çözelti’ ifadesi yerine ‘sıvısı’ kelimesi kullanılması gerekmektedir. Çünkü MgSO4 ün sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde katotta Mg değil, indirgenme gerilimi daha yüksek olan H2 gazı açığa çıkar. Mg metali birikemez. Sorunun sınav komisyonu tarafından tekrar değerlendirilmesi uygun olur.”