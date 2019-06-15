YKS’de en çok o soru merak ediliyor!

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Üniversite sınavının ilk aşamasını bugün atlatan adaylar sınav sonrası soruları merak etti. Özellikle sınavda sorulan kıtlama şeker sorusu internette gündem oldu. Peki, kıtlama şeker nedir? İşte detaylar…

Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.

Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

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ADAYLAR “KITLAMA ŞEKER” SORUSUNU MERAK EDİYOR

135 dakika süren sınavın ardından rahat bir nefes alan adaylar internette YKS yorumlarını okuyor. Sosyal Medya hesaplarından soru-cevap tartışmaları ve değerlendirmeleri yapıyorlar. Arama motorunda ise en çok “kıtlama şeker” sorusu aratıldı.

KITLAMA ŞEKER NEDİR?

Kıtlama, genellikle Doğu Anadolulular tarafından uygulanan Kafkas kökenli ve özellikle de Erzurumlar tarafından çayın yayında tüketilen bir şeker türüdür. Yapısı klasik kesme şekere benzer. Yani Doğu Anadolu’ya gidip de çay içmek istediğinizde öyle çay bardağının yanında kaşık aramayın. Çünkü özel bir makasla kesilmiş olan şekeri çayınıza atmayacağınız için kaşığa da ihtiyacınız yok.

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Ağzınıza bir parça şeker alıp şekeri dilinizin altına yerleştiriyorsunuz. Sonra sıcak çaydan bir yudum aldığınızda çay ağzınızdaki sert şekerle birleşip tatlanıyor. Çaydan yudum yudum aldıkça ağzınızdaki şeker de yavaş yavaş eriyor.