Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

YKS’ye 50 gün gibi kısa bir süre kaldı ve sınav yaklaştıkça adaylarda konuları yetiştiremeyeceğim, başarılı olamayacağım kaygısı da artmaya başladı. Bu duruma dikkat çeken FMV Işık Lisesi Koordinatör Psikolojik Danışman Hanzade Özsu, adayların kalan süreyi nasıl değerlendirecekleri konusunda, son dönem için bir “EN”ler listesi sunuyor:

YKS İÇİN SÜREYİ KÜÇÜMSEMEYİN

En büyük hata, kalan zamanı küçümsemektir. Adaylar bu süreyi çok dikkatli anlamlandırmalı. Motivasyonlarını düşürecek ve çalışma davranışlarını engelleyecek bu düşünce tuzaklarından kaçınmalılar.

En iyi çalışma tarzı, programlı çalışmadır. Tekrar yapmaları gereken konuları listelemeleri ve günlere yayarak bir çalışma sistemi oluşturmaları onlara çok yardımcı olacaktır. Deneme sınavlarındaki yanlış ve boş cevaplarına bakarak, çalışma programlarını güncellemeleri öğrenme süreçlerine olumlu etki edecektir.

En vazgeçilmezi, kesinlikle deneme sınavlarıdır. Bu sayede adaylar sınava ayrılan süre boyunca konsantre olmayı prova etme ve unuttukları konuları hatırlama fırsatı bulacaklar. Sık yaptıkları deneme sınavlarıyla sınav sabahı adeta otomatik pilota geçebilirler.

En iyi sınav taktiği: Adaylar sınav sırasında soruları çözerken karşılaşabilecekleri durumlar için önceden strateji belirleyebilir. Örneğin matematik testinde çok zorlanırsam ve dikkatim dağılırsa, ara verip Türkçe testine geçeceğim veya herhangi bir testte birkaç soruyu art arda yapamazsam, moralimi hiç bozmayacağım gibi.

En iyi kişisel bakım olan düzenli ve iyi bir uyku, bilişsel performansımızı ve ruh halimizi olumlu etkiler. Adaylara, sadece sınavdan önceki gece değil, kalan zaman boyunca düzenli uyku tavsiye edilir.

YKS VE KAYGIYLA BAŞ ETME

Kaygıyla en iyi baş etme yolu için öncelikle sınavla ilgili kaygı yaşamanın normal olduğunu bilmeli ve kabul etmeliler. Ancak bazen kaygı yoğun yaşandığında performans düşüklüğüne neden olabilir. Genç, tüm hayatının bu sınava bağlı olduğunu düşünürse yoğun kaygı yaşayabilir. Hayatın pek çok sınavdan oluştuğunu ve hayat başarısının üniversite sınavlarında aldıkları puanlara bağlı olmadığını hatırlamalarında yarar var. Bedensel gevşeme alıştırmaları kaygı duygusuyla baş etmede önemli. Nefesimize odaklanmak (nefes alış-verişini izlemek) bizi sakinleştiren en pratik yoldur. Bir iki dakika gözlerini kapayarak dikkatlerini nefeslerine verebilirler. Bu alıştırmayı da sınavdan önce denemelerinde fayda var.

En iyi nasihat: Adaylar onları iyi tanıyan öğretmenlerinin rehberliğinde yollarına devam etmeliler. “48 saat önce çalışmayı bırakmalısınız, 3 gün kala kitapları kapamalısınız” gibi söylemler kaygıyı artırabilir. Aday çalışmayı istediği zaman bırakabilir. Kendisini nasıl rahat hissediyorsa öyle yapmalı.

YKS İÇİN EKSİKLERİNİZİ TAMALAYABİLİRSİNİZ

YKS’ye hazırlığın uzun soluklu ve zahmetli bir süreç olduğunu kaydeden Hanzade Özsu, “Bugüne kadar yeterli hazırlık yapmayan adayların sınavda mucize yaratmaları beklenemez” diyor ve ekliyor: “Ancak kalan zamanda çalışmalarını aksatmadan sürdüren adayların şu anki durumlarına göre sınavda daha iyi performans göstereceklerini söyleyebiliriz.”

BİLGİYİ YORUMLAMA, OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARIYA GÖTÜRÜR

FMV Işık Lisesi bölüm başkanları, Milliyet için önceki yıllarda YKS’de çıkan soruları dikkate alarak, bu yıl testlere göre çıkması muhtemel konuları değerlendirdiler:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 2021 TYT Türkçe sorularının konu dağılımının şöyle olacağı öngörülmekte: 3 soru sözcükte ve söz öbeğinde anlam, 1 soru deyimler, 3 soru cümlede anlam, 26 soru paragrafta anlam, 2 soru yazım kuralları, 2 soru noktalama işaretleri, 1 soru sözcükte yapı, 1 soru cümle ögesi, 1 soru sözcük türleri olmak üzere toplam 40 soru. Bu yıl da anlam sorularının ağırlıkta olacağı düşünülmekte. Bu bağlamda, okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, sentezleme becerilerini ölçen sorular karşımıza çıkacak.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularının konu dağılımının ise şöyle olacağı öngörülmekte: 6 soru genel anlam soruları; 4 soru 9. sınıf konuları şiir bilgisi, tür bilgisi; 7 soru 10. sınıf konuları olan geçiş dönemi edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı; 6 soru 11. sınıf konuları Tanzimat edebiyatı, Servetifünûn Dönemi Edebiyatı, Milli Edebiyat Dönemi, edebi akımlar; 1 soru 12. sınıf konularından Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı şiiri olmak üzere toplam 24 soru.

FEN BİLİMLERİ: TYT 9. ve 10. sınıf ağırlıklı, AYT de 11 ve 12. sınıf ağırlıklı sorulardan oluşmakta. Bu yıl da müfredat doğrultusunda ve bilgiden ziyade yorum gerektiren sorular sorulması beklenmekte. TYT’de Fizik’te madde ve özellikleri, elektrik, optik ve dalga, mekanik; Kimya’da, atom ve periyodik tablo, kimyasal türler arası etkileşim, mol kavramı, asit ve bazlar, karışımlar, kimya her yerde; Biyoloji’de, bir bilim olarak biyoloji, hücre, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırma, hücre bölünmesi, kalıtım, ekosistem ekolojisi konuları bulunuyor.

AYT’de ise Fizik’te, mekanik, elektrik-manyetizma ve modern fizik; Kimya’da, modern atom teorisi, gazlar, çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, organik kimya, elektrokimya; Biyoloji’de insan fizyolojisi, komunite ve populasyonlar, protein sentezi, bitkiler, canlılar ve çevre konuları yer alıyor.

KONULAR EŞİT DAĞILIYOR

MATEMATİK: TYT Matematik’te okuduğunu anlamaya yönelik problem tarzı sorular fazla olmak üzere, 9. sınıf müfredatı ağırlıklı, tabii 10. sınıftan da soruların olduğu bir sınav beklemekteyiz.

AYT Matematik’te ise 11. sınıftaki trigonometri konusundan (bu konunun devamı 12. sınıfta da bir ünite olarak işleniyor), 12. sınıftaki çember analitiği konusuna kadar tüm konulardan soru gelmesini bekliyoruz. Konular aşağı yukarı eşit dağılır. TYT ve AYT Matematik’teki 10’ar soruluk geometri için de 9 ve 10. sınıfta anlatılan geometri konularının önemi büyük.

SOSYAL BİLİMLER: Yeni müfredattan sonra iki TYT geçirdik ve Felsefe’de tüm konulardan soru çıktı. Ancak 11. sınıf konularının daha yoğun olduğu söylenebilir.

TYT Tarih’te, İlk ve Orta Çağlarda Türk Tarihi’nden 1, Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk-İslam Devletleri’nden 1, Osmanlı Devleti’nden 1, İnkılap Tarihi’nden 2 soru geldi. Tarih AYT 1’de ise önceki yıllarda, 9. sınıftan 4 soru, 10 ve 11. sınıftan 2 soru, 12. sınıftan 4 soru şeklinde bir dağılım oldu. Tarih AYT 2’de de 11 soru olup genel olarak 3 soru 9. sınıftan, 4 soru 10-11.sınıftan (Osmanlı Tarihi), 4 soru da 12. sınıftan geliyor.

TYT Coğrafya’da, nüfus, nüfusun dağılışı, bölge kavramı, doğal afetler, iklim elemanları, coğrafyanın bölümleri ve alt dalları, topoğrafya - kayaçlar, doğadaki üç unsur konusunda özellikle bitki türleriyle ilgili sorular çoğunluktaydı. AYT’de ise nüfus ve göç, Türkiye ekonomisi, ekosistem-biyoçeşitlilik, Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri, küresel ve bölgesel örgütler, şehirlerin fonksiyonları, doğal kaynakların kullanımı, küresel ticaret, çevre sorunlarıyla ilgili sorular çıktı.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testinde de Hz. Muhammed’in şahsiyeti, bilgi edinme yolları içinde vahyin yeri ve önemi, inanç ve ibadet ilişkisi, Türklerin din anlayışının şekillenmesinde rol oynayan şahsiyetler, ibadetlerde temel ilkeler, din ve akıl gibi konuların ağırlıklı olarak çıkabileceği söylenebilir.

Aysel Bozan Yılmaz-Milliyet







