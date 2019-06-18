Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 15 Haziran Cumartesi günü yapılan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Matematik’te 7. sorunun hatalı olduğu iddialarının ardından ÖSYM soruyu iptal etti. Ancak YKS’de hatalı soru iddiaları sürüyor. Bu sefer de başka bir soru ile ilgili tartışma gündeme geldi. Peki, YKS’de hatalı soru hangisi? YKS’de soru iptali olacak mı? YKS’de kaç hatalı soru var? İşte detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) matematik testindeki 7’nci soruyu iptal ederek, değerlendirme dışı bıraktı. Ancak bu sefer de başka bir sorularla ile ilgili tartışma gündeme geldi.

Uzmanlardan gelen yorumlara göre TYT’de Sosyal Bilimler Testi’nde Coğrafya’da 9. soru, YKS’nin önceki gün gerçekleştirilen ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Kimya’da da 24.; Tarih’te de 33. soru hatalı olduğu iddiaları gündeme geldi. Uzmanlar bu soruların iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor.

‘BİLİMSEL HATA VAR’

Coğrafya Öğretmeni Mehmet Baran Aydın, TYT’nin 9. ve 10. sınıf konularını kapsadığının altını çizerek, TYT’de Coğrafya’da 9. sorunun MEB’in hiçbir kazanımıyla uyuşmadığı için iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Aydın’ın soruyla ilgili yorumu şöyle: “Sorunun Coğrafya ile ilgilisi yok. Harita, bazı ülkelerin 2020-2025 dönemi için ‘Erkeklerde Doğumda Beklenen Yaşam Sürelerine’ göre renklendirilmiş. Soruda ‘Aşağıdakilerden hangisi Erkeklerde Doğumda Beklenen Yaşam Süresi’nin 75-79 yıl olacağı tahmin edilen ülkelerden birisidir?’ denilmiş. 75-79’a baktığınızda karşınıza sarı renk denk geliyor. Yani soru sarı renkle gösterilen ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sorusuna dönüşmüş oluyor. Irak, Mısır, Suriye, Kuveyt değil. Sarı renkle gösterilenler içinde Umman var. O zaman bu soru ‘Sarı renklerden hangisi Umman’dır sorusuna dönüşmüştür. Coğrafyada ülke yeri sorulmaz.”

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Başkanı Nihal Şen ise AYT’deki 24. soruda bilimsel hata olduğunu iddia ediyor. Şen’in bu soruya itirazı şöyle: “Fen Bilimleri’ndeki 24. soruda MgSO4 içeren sulu çözeltinin elektrolizi sorusunda katotta biriken Mg metali miktarını soruyor. MgSO4 tuzunun sulu çözeltisinde katotta öncelikle H2 gazı açığa çıkacaktır. Bu nedenle sorunun erimiş MgSO4 tuzunun elektrolizi ifadesiyle sorulması gerekirdi. Soru bilimsel olarak hatalıdır.”

‘33. SORUSU YANLIŞ’

Tarih öğretmeni Mehmet Topçu ise AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili Tarih sorusunun hatalı olduğunu söylüyor. ÖSYM’nin “Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekalif-i Milliye Emirleri’nde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir?” şeklindeki 33. soruda doğru cevabı (E) şıkkı yani Haberleşme Aracı olarak belirttiğini kaydeden Topçu, “Tekalif-i Milliye Emirleri’ne bakınca 8. emrin içerisinde telefon, kablo, tel ibaresi geçmekte. Bu da haberleşmenin ispatıdır. Teyit etmek için kaynakları araştırdım, tezleri inceledim, tarihçilerle görüştüm. Hepsi aynı görüşte, sorunun yanlış olduğunu belirtiyorlar. Bu soruda verilen cevap şıklarından motorlu taşıt, silah ve cephane, kılık kıyafet ve insan gücü de emirler içerisinde yer alıyor. Yani cevap şıklarının hepsi doğru. O nedenle soru iptal edilmeli” diyor.

‘BOYA’ SORUSUNUN İPTALİ BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 1 Haziran’da düzenlediği Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) Sayısal oturumundaki Fen Bilimleri testinde A kitapçığına göre 9. sorunun hatalı olduğu yönünde tartışmalar var. Kimi öğretmen “Soru hatalı değil, öğrenciler arasında eleme yapabilmek için hazırlanmış, seçici nitelikte bir soru” diyor; kimi ise “Soru kökü hatalı olduğu için çocukları hataya sevk eden bir soru” olduğu görüşünde. Sosyal medyada öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından tartışılan bu sorunun da iptali bekleniyor.

İPTAL EDİLEN SORU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) matematik testindeki 7. Sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM’nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı’ndaki matematik testinin 7. Sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

Milliyet