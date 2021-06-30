Sadık Gültekin, “Salgın süreci, uzaktan öğretim ve soruların zorluğu adayları bir hayli bunalttı ve morallerinin bozulmasına neden oldu. Bu sıkıntılı dönemde hatalı soru ve soruların yanlış değerlendirmesi, sınavlara yoğun emek harcayan öğrencileri daha da üzer. Yetkililerin bu soruyu acilen değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

‘SORUNUN İKİ YANITI VAR’

21 yıllık Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hayati Özcan da “Türkçe testinin 9’uncu sorusunun iki yanıtı var. Soruda doğru yanıt ‘D’ seçeneği denilmiş, ama ‘A’ seçeneğine de miktar zarfına niteleme zarfı denilmiş. Bu ifade bildiklerimize tamamen ters. Dolayısıyla soru yanlış. ‘A’ seçeneğinde, ‘niteleme sıfatını niteleyen zarf’ ifadesi yerine, ‘niteleme sıfatını derecelendiren zarf’ ifadesi olmalıydı. Sorudaki ‘daha güçlü canlılar’ ifadesinde ‘güçlü’ sözcüğü ‘niteleme sıfatı’dır. Fakat ‘daha’ sözcüğü hiçbir zaman ‘niteleme’ zarfı olamaz. Niteleme zarfı olabilmesi için ‘daha’ sözcüğünün ‘nasıl’ sorusuna cevap vermesi gerekir” dedi.