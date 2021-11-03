Türkiye YKS'de hukuk, sağlık ve mühendislik barajı yükseltilecek! Hemşirelik ve ebelik...

YKS'de hukuk, sağlık ve mühendislik barajı yükseltilecek! Hemşirelik ve ebelik...

Türkiye

YKS'de hukuk, sağlık ve mühendislik barajı yükseltilecek! Hemşirelik ve ebelik...

YKS adayları dikkat! 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndai yükseköğretim konusunda yeni hedeflere yer verildi. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması öngörüldü. Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlere ek olarak hemşirelik, ebelik gibi programlara da başarı sırası getirilmesi gündemde.

03 Kasım 2021, Çarşamba 08:37 Son Güncelleme:
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YKS adaylarını da ilgilendiren 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarında uygulanan başarı sırası barajı yükseltilecek. Hemşirelik, ebelik gibi bölümlere de baraj gelmesi gündemde.

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda üniversite adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme öngörüldü. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarında uygulanan başarı sırası barajı yükseltilecek. Bu alanların kapsamına giren ve daha önce baraj sıralaması olmayan programlara da başarı sıralaması zorunluluğu gelecek.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNE BARAJ

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü. Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlere ek olarak hemşirelik, ebelik gibi programlara da başarı sırası getirilmesi gündemde.

HUKUK BAŞARI SIRALAMASI 100 BİN OLDU

YÖK Genel Kurulu geçen şubat ayında aldığı bir kararla hukuk fakültelerine girişteki 125 bin başarı sıralamasını 2022'den itibaren 100 bine çekmişti. Hukuk programlarını hedefleyen adaylar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 100 bine girmek zorunda. Hukuk fakültelerinde olduğu gibi başarı sırası barajı uygulanan diğer bölümlerin de sıralamaları yükselebilir. Şu anda başarı sırası barajı tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, eczacılık, diş hekimliği bölümlerinde uygulanıyor.

GÜNCEL BARAJLAR NE KADAR?

TIP: Sayısal (SAY) puan türünde en düşük 50 bininci.

DİŞ HEKİMLİĞİ: SAY puan türünde en düşük 80 bininci.

HUKUK: Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde en düşük 125 bininci. Ancak 2022 yılı için bu baraj 100 bin olarak düzenlendi.

MÜHENDİSLİK: Orman, ziraat, su ürünleri, su bilimleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç SAY puan türünde en düşük 300 bininci.

MİMARLIK: SAY puan türünde en düşük 250 bininci.

ECZACILIK: SAY puan türünde en düşük 100 bininci.

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