YKS sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları geçen yıla göre yükseldi.

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10’da yer alan 7 adayın yanı sıra, dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67’si Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti.

Tüm puan türlerinde ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 189’u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 391’i ile ilk binde yer alan adayların 712’si de Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı.

Sayısal puanında ilk 100’den Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih eden aday sayısı 2018 yılında 31 olurken bu yılki sayı 33’e yükseldi.

Geçen yıl eşit ağırlık puan türünde ilk 100’e giren öğrencilerden 26’sının tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi'ne söz konusu puan türünde bu yıl ilk

100'E GİREN 31 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

YKS’de eşit ağırlık puanı 1’incisi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 6. ve 7’ncisi Ekonomi, 8’ncisi İşletme bölümlerini tercih ederken Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü, sayısal puanı 3. ve 6’ncısı da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

AA