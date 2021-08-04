Bu yıl TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS’ye yaklaşık 2 buçuk milyon aday katıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da öğrencileri sınav kadar önemli olan tercih dönemi bekliyor. Adaylar, sahip oldukları puanlarla en iyi üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapacaklar. Üniversite yerleştirmelerinde bu tercihlerin önemi de oldukça fazla. 5 Ağustos tarihinde başlayacak tercih dönemine girerken adaylar da sık sık YKS’de kaç tercih yapılabilir? 2021 üniversite tercihlerinde en fazla kaç tercih seçme hakkı var? sorularının yanıtını araştırıyor…

2021 YKS’DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, adayların 2021 YKS tercihlerinde adaylar 24 tercihte bulunabiliyor.

İsteyenler daha az tercih yapabilirken, en fazla yapılabilecek tercih sayısı 24 ile sınırlı tutuluyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

Adaylar, tercihlerini yaparken, gitmeyi en çok istediği programı en üste daha sonra istediği programı ise ikinci tercihinize yazmalı ve bütün tercihler bu şekilde sıralanmalı.

Duruma göre yapılabilecek 24 tercihin baştan birkaç tanesi "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece adayın ilgisi olduğu bölümler göz önüne alarak belirlenebilir ve buralara en çok istenilen programları yazılabilir. Fakat, kişi kazansa bile kaydolmayı istemediği bir programa tercih listesinde yer vermemesi yararına olacaktır.