Türkiye YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS sınav kuralları açıklandı

YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS sınav kuralları açıklandı

Türkiye

YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS sınav kuralları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, YKS sınavında maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar..

22 Haziran 2021, Salı 22:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2021 YKS'ye sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler sınavda maske zorunluluğu konusunu merak edip araştırıyor. ÖSYM, YKS'de maske şartı hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavda maske takmak şart mı?

YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.

Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.

YKS detayları şöyle:

  • Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
  • Adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.
  • Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
  • Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.
  • Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.
  • Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.
  • Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?