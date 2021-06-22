2021 YKS'ye sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler sınavda maske zorunluluğu konusunu merak edip araştırıyor. ÖSYM, YKS'de maske şartı hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavda maske takmak şart mı?

YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.

Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.

YKS detayları şöyle: