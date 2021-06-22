YKS'de maske takmak zorunlu mu? YKS sınav kuralları açıklandı
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, YKS sınavında maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar..
22 Haziran 2021, Salı 22:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2021 YKS'ye sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler sınavda maske zorunluluğu konusunu merak edip araştırıyor. ÖSYM, YKS'de maske şartı hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavda maske takmak şart mı?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.
Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.
YKS detayları şöyle:
- Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
- Adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.
- Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
- Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.
- Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.
- Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.
- Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.