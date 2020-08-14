Başarı sırasına bakın

Öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor ama tümünü doldurma zorunluluğu yok. Tercih yaparken 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dikkate alınacak. Tercihlerde sınav sonuç belgesinde yer alan puanlardan başında Y olan bölüm kullanılacak. Tercihlerde puan değil, başarı sırası dikkate alınacak. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. İstenmeyen programlar tercih listesine alınmamalı. Çünkü yerleşme durumunda kayıt yapılmasa bile Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) seneye yarıya düşecek.

Koşulları okuyun

Tercihlerde kullanılacak 2 tablo var: Tablo 3’te ön lisans programları, Tablo 4’te lisans programları yer alıyor. Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Adaylar tercihlerini belirlerken programlar hakkında bilgi sahibi olmalı. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtildi.

O İfadeye dikkat!

Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmak için ekranda ‘2020-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesi mutlaka görülmeli. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde değişiklik yapılabiliyor. Mutlaka listenin bir çıkışı da alınmalı.

En sık yapılan tercih hataları

Başarı sırası yerine puan kullanmak.

Sınav sonuç belgesini doğru yorumlamamak.

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu incelememek.

Programların istediği özel koşulları dikkate almadan tercih yapmak.

Hangi durumlarda Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) düşeceğini bilmemek.

Devlet ve vakıf üniversitelerini birbirine karıştırmak.

Çift diploma programlarını seçerken bunların ücretli olduğunu dikkate almamak.

Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre yapmamak.

Burs koşullarını iyi incelememek. Bursların zorunlu hizmeti kapsayıp kapsamadığına bakmamak.



