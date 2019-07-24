Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Dün başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar yaşamlarına yön verecek mesleklerini belirleyecek ilk adımı atacak. Peki, YKS’de tercihler mi önemli, başarı sıralaması mı? İşte YKS tercih sürecine ilişkin merak edilenler…

YKS sınav sonucunu inceleyen öğrencileri ilk aklına gelen şey başarı sıramalasına göre mi tercih yapacağız yoksa puana göre mi? Uzmanlar, lisanstan (4, 5, 6 yıllık) tercih yaparken başarı sıralamasını, ön lisansta ise (2 yıllık) başarı sıralamasına bakıldığı gibi puana göre de tercih yapılabileceğini söylüyor.

24 TERCİH HAKKI

YKS tercihlerini yapacak adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrenciler bu tercih hakkının hepsini kullanabilir veya tek bir tercihte bulunabilirler. Öğrenciler kendi sıralamalarına yakın bölüm ve üniversitelere çokça yer ayırmalılar. Eğer hiç açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi sıralamalarından daha az sıralaması olan yerleri de mutlaka tercih etmeliler. Bütün puan türlerinden geçen öğrenciler isterlerse hepsinden de tercih yapabilirler.

OBP’YE DİKKAT

Adayın gitmek istemeyeceği yerleri ‘boşta kalırım’ düşüncesiyle tercih etmesi ve sonrasında yerleşip kayıt yapmaması durumunda bir sonraki sene tekrardan sınava istediğinde OBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) yarı yarıya düşecek. Bu sebeple öğrencilerin tercih sürecinde gitmek istedikleri üniversiteleri ve bölümleri iyi araştırmaları gerekiyor.