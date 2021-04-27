1-Temel bilgi eksikliği: Konular eksik kalmış tam öğrenme oluşmamış. Bu durumda konu ağırlıklı tekrarlarla konu eksiği-açığı kapatılmalı.

2-Pratik eksikliği: Konu anlaşılmış fakat yeterince nitelikli soru çözümü yapılmamış. Bu durumda soru çözümü ağırlıklı bir çalışma yapılmalı.

3-Anlık dikkat eksiklikleri: Bunun için de dikkat-okuma ve anlama hızını geliştirecek etkinlikler yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da süreyi doğru kullanabilmek. Bunun için konu kavrama testleri gibi testleri çözerken de süre tutulmalı.