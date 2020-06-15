YKS'ye girecek öğrenciler için ÖSYM'den açıklama
ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldığını duyurdu.
15 Haziran 2020, Pazartesi 14:41 Son Güncelleme:
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YKS adaylarının merakla bekledikleri açıklama geldi. ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtığını duyurdu.
YKS ne zaman yapılacak?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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