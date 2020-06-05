Türkiye YKS'ye girecekler dikkat

YKS'ye girecekler dikkat

Türkiye

YKS'ye girecekler dikkat

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuru yapıldı.

05 Haziran 2020, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak" açıklamasını yaptı.


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