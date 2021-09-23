YKS'ye girenler dikkat! Bugün sona eriyor! YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri...
2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri için son saatler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini söyledi, saat verdi.
23 Eylül 2021, Perşembe 10:03 Son Güncelleme:
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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