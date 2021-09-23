Türkiye YKS'ye girenler dikkat! Bugün sona eriyor! YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri...

YKS'ye girenler dikkat! Bugün sona eriyor! YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri...

Türkiye

YKS'ye girenler dikkat! Bugün sona eriyor! YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri...

2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri için son saatler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini söyledi, saat verdi.

23 Eylül 2021, Perşembe 10:03 Son Güncelleme:
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.


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