YKS’ye girmişti... 'Yan bakma' kavgasında can verdi

Kayseri'de geçen hafta YKS sınavına giren Hasan Kocakaya dün yolda yürürken akraba olan F.İ., (15) C.İ., (17) H.İ., (15) ve P.İ., (16) ile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Kocakaya, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığılırken 4 kişi ise olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kocakaya daha sonra, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kocakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kocakaya, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sarız ilçesinde toprağa verildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen şüphelilerin, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

DHA