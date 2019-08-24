Yurt Dışına Lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu başvuruları Pazartesi günü sona eriyor. Peki, MEB YLSY başvuruları nasıl yapılır? Hangi öğrenciler alanlarda eğitim alacak? MEB hangi ülkelere öğrenci gönderecek? İşte MEB YLSY başvuru şartları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kamu kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını ve üniversitelerin akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere YLSY bursu veriyor. Bu kapsamda her yıl sınırlı sayıda öğrenci, resmi burslu statüsü ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına gönderiliyor.

BİN 180 ÖĞRENCİ

Bu yıl YLSY kapsamında 89 üniversite ve 22 farklı kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü eğitim görmek üzere bin 180 öğrenci gönderilecek. YLSY programı kapsamında bursiyerlere ödenen burs miktarları ülkeye göre değişiyor. En çok bursiyerin olduğu İngiltere’de bin 200 sterlin, Amerika’da bin 780 dolar aylık burs ödeniyor. Ayrıca bursiyerlere her yıl bir aylık burs miktarı kadar kırtasiye yardımı da yapılıyor.

Burs; okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsıyor. Verilen bu burs karşılığından öğrencilerin ülkelerine döndükleri zaman atandıkları eğitim kurumlarında yurt dışında eğitim aldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet vermeleri bekleniyor. Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktora öğrenimi görmelerine izin veriliyor.

YLSY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, 26 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Başvurular REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabilecek. Adayların ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ ekranına girerek tercih yapabilmesi için 50 TL olan başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekiyor.

REBUS YLSY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru şartları şöyle:

● Lisans mezunu olmak

● Not ortalamasının 4 üzerinden 2.5 ya da 100 üzerinden 65 olması

● 30 yaşın altında olmak

● Başvurularda 2014 sonbahar, 2015 ilkbahar-sonbahar, 2016 ilkbahar-sonbahar, 2017 ilkbahar-sonbahar, 2018 ilkbahar-sonbahar ve 2019 ilkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacak (en az 70 puan almış olmak).

● Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

● Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak.

2019 YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



