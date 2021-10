Yogadan, pilatese 'iyi yaşa festivali'

İyi Yaşa Festivali, katılımcılara profesyonel yoga, pilates, meditasyon ve fitness eğitmenlerinin öncülüğünde kendilerini bedenen ve ruhen iyi hissedecekleri bir gün vaat ediyor.

Fişekhane'de saat 11.00’den 19.00’a kadar her biri 25 dakika süren eğitimler ile gerçekleşecek ‘İyi Yaşa Festivali’nde yer alacak eğitmenler arasında İyi Yaşa uygulamasının en sevilen eğitmenlerinden Zuhal Özyurt, Demet Yoruç, Ayşe Aşçı, Müge Özkan, Fırat Tosun, Nihan Büyükaksu, Tuğrul Çağrı Yılmazer, Burcu Tunçok, Reebok ile Gözde Kalem, Verda Kutsal, Ercan Çimenay, Can Aksu, Ceyda Çelikel, Mine Yılmazbilek, Ercan Tepe ve Halil Kılıç gibi alanlarında uzman isimler yer alıyor.

Fişekhane Galeri Alanı’nda ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde katılımcılar, derslerin yanı sıra sağlıklı ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlardan alışveriş yapma imkanı bulabilecek.

Festival sponsorluğunu Eti Lifalif, Boyner Live Well ve Hopishop’un yaptığı festivalde Hidrasyon Sponsorluğunu ise Uludağ Premium Suları üstleniyor. Festivale katılımın sınır tanımadığını vurgulayan İyi Yaşa’nın kurucusu Elif Boyner, "Her an herkese her yerde hareket ve sağlık getiren platformumuz ‘İyi Yaşa’nın ilk tanıtımını İstanbul’da İyi Yaşa Fest ile yapıyoruz. Festivale katılamayan İyi Yaşam severler şampiyonlar ligi eğitmen ekibimizle uygulamayı indirerek Türkiye’nin dört bir yanından katılabilirler” dedi.

İYİ YAŞA UYGULAMASI HAKKINDA

İyi Yaşa uygulamasıyla fitness, pilates, HIIT, kardiyo, kick boks, dans, hiphop gibi alan derslerinden yağ yakımı, kuvvet kazanma, güçlenme, kilo verme, sıkılaşma hedeflerine kadar farklı konularda içeriklere erişilebiliyor. Aynı zamanda yoga, meditasyon ve farkındalık dersleriyle anda, alanda ve akışta kalmanızı sağlarken esneme, kuvvetlenme, güçlenme alanlarında sizi destekliyor. İyi Yaşa uygulaması; amacı sağlıklı olmak, endorfin salgılamak, fit hissetmek, ideal kiloya ulaşmak, kuvvetlenmek, anda kalmak ya da eğlenmek olan tüm kullanıcılara kendilerine uygun antrenmanı bulma kolaylığı sağlıyor.