Magazin Yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'nun sağlık durumu kritik!

Yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'nun sağlık durumu kritik!

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Yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'nun sağlık durumu kritik!

Geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sanatçının durumunun kritik olduğu iddia edildi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 02:05 Son Güncelleme:
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2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti.

Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören sanatçının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbrekleri çok zarar gördüğü için yakın zamanda böbrek nakli yapılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre sanatçının durumu kritik.


https://www.instagram.com/p/CQlcHkUF3Cb/?utm_source=ig_web_copy_link


Sanatçının dostları sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, kan çağrısı yaptı. 

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