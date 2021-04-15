Magazin Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüs oldu

Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüs oldu

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Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüs oldu

Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı. Oğlunun durumu hakkında bilgi veren Işıl Sergen, hastalığı hafif atladığını söyledi.

15 Nisan 2021, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun tedavisine yoğun bakıma devam edilirken oğlundan da kötü haber geldi."

11 YAŞINDAKİ OĞLU KORONAVİRÜS OLDU

"2018 yılında Burak Sergen ile boşanan Işıl Sergen, oğlunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan anne Sergen, "Bu sabah gün aymak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" ifadelerini kullandı.


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