Türkiye Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası konuştu: Tuhaf şeyler yaşıyoruz!

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası konuştu: Tuhaf şeyler yaşıyoruz!

Türkiye

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası konuştu: Tuhaf şeyler yaşıyoruz!

Türkiye’de vaka sayılarının artması ile birlikte yoğun bakımda yatan hastaların sayısı da artış gösterdi. Delta varyantının etkisini göstermesi ile yoğun bakımda yatan hastaların yaş sınırı da düştü. Aşı olmayan veya aşılarını tamamlamayan genç ve orta yaş grubu yoğun bakımları dolduruyor. İşte yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının söylediği dehşete düşüren o ifadeler…

20 Ağustos 2021, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’de açıklanan günlük vakalar 20 bini geçti. Vakalar arttıkça yoğun bakımlardaki doluluk oranı da artıyor. Yoğun bakımların çoğunluğu aşı olmayan ve aşı takvimini tamamlamayan genç ve orta yaşlılardan oluşuyor. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Alper Öztürk, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin koronavirüs yoğun bakımına girdi ve hastalar ile konuştu.

Yoğun bakımda yatan hastalardan biri 40 yaşındaki Recep Gültekin, aşı takvimini tamamlamadan koronavirüse yakalanan Gültekin 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde yatıyor… Gültekin CNN Türk mikrofonlarına şunları söyledi; “Tuhaf şeyler yaşıyoruz hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz Allah kimseye yaşatmasın”

Aşı takvimini tamamlamayıp 17 gündür yoğun bakımda olan 44 yaşındaki Mehmet Er ise yaşadıklarını bu sözler ile ifade etti. “Yaklaşık 17 gündür yoğun bakımdayım görüyorsunuz ilk doz aşım oldum ikinci dozu olamadan bu hastalığa yakalandık. O anlatılmaz iki tane maske var. Daha buraya geldiğim günden beri bu halde yaşıyorum onu anlatamam”

Mehmet Er, aşı karşıtlarına ve aşı takvimini tamamlamayanlara da şu mesajı verdi. “Beni görsün beni görsünler başka bir şey demiyorum Ben 17-18 gündür çocuklarımın yüzünü görmedim. herkes gitsin mutlaka aşısını olsun devletimiz getiriyor uygulamasını yapıyor yani insanlar kendini düşünmüyorsa bile mutlaka çoluğunu çocuğunu düşünsün etrafını düşünsün aşısını olsun." Dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi başhekim yardımcısı Mehmet Altıntaş ise “buradaki hastaları durumlarını görüyorsunuz yoğun bakımlık ve çok ağır hasta olmamak adına mutlaka aşı olmaları gerekiyor” dedi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dışarısı 40 burası 15 derece! Elektrikli soba ile ısıtıyorlar