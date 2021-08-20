Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası konuştu: Tuhaf şeyler yaşıyoruz!

Türkiye’de açıklanan günlük vakalar 20 bini geçti. Vakalar arttıkça yoğun bakımlardaki doluluk oranı da artıyor. Yoğun bakımların çoğunluğu aşı olmayan ve aşı takvimini tamamlamayan genç ve orta yaşlılardan oluşuyor. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Alper Öztürk, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin koronavirüs yoğun bakımına girdi ve hastalar ile konuştu.

Yoğun bakımda yatan hastalardan biri 40 yaşındaki Recep Gültekin, aşı takvimini tamamlamadan koronavirüse yakalanan Gültekin 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde yatıyor… Gültekin CNN Türk mikrofonlarına şunları söyledi; “Tuhaf şeyler yaşıyoruz hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz Allah kimseye yaşatmasın”

Aşı takvimini tamamlamayıp 17 gündür yoğun bakımda olan 44 yaşındaki Mehmet Er ise yaşadıklarını bu sözler ile ifade etti. “Yaklaşık 17 gündür yoğun bakımdayım görüyorsunuz ilk doz aşım oldum ikinci dozu olamadan bu hastalığa yakalandık. O anlatılmaz iki tane maske var. Daha buraya geldiğim günden beri bu halde yaşıyorum onu anlatamam”

Mehmet Er, aşı karşıtlarına ve aşı takvimini tamamlamayanlara da şu mesajı verdi. “Beni görsün beni görsünler başka bir şey demiyorum Ben 17-18 gündür çocuklarımın yüzünü görmedim. herkes gitsin mutlaka aşısını olsun devletimiz getiriyor uygulamasını yapıyor yani insanlar kendini düşünmüyorsa bile mutlaka çoluğunu çocuğunu düşünsün etrafını düşünsün aşısını olsun." Dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi başhekim yardımcısı Mehmet Altıntaş ise “buradaki hastaları durumlarını görüyorsunuz yoğun bakımlık ve çok ağır hasta olmamak adına mutlaka aşı olmaları gerekiyor” dedi.