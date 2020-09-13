Siyaset Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Siyaset

Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Antalya Belediyesi, corona virüs nedeniyle yoğun bakımda uyutulan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

13 Eylül 2020, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.  

İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Fransa’daki Türkiye ve Erdoğan takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Domino teorisi” 12 Eylül’ü tetikledi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta! " İyi komşuluktan yanayız"