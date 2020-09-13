Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama
Antalya Belediyesi, corona virüs nedeniyle yoğun bakımda uyutulan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.
13 Eylül 2020, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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