Yoğun kar! Bursa-Ankara yolunda ulaşıma kar engeli...

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı.









Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

KAZA TEHLİKESİ SON ANDA ATLATILDI

Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile sürücüler zor anlar yaşadı. TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü de yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede son durumu aktarırken aynı yönde gelen TIR kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederken son anda durabildi.

TIR VE KAMYONLARA GEÇİŞ YOK

Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarına rağmen yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaşırken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar küreme çalışmaları için TIR ve kamyonların, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi. Sürücüler, Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı. Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyon geçişine izin verilecek.