Türkiye Yoğun kar yağışı etkili olmuştu! Trafik normale döndü

Yoğun kar yağışı etkili olmuştu! Trafik normale döndü

Türkiye

Yoğun kar yağışı etkili olmuştu! Trafik normale döndü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile saat 15.00 sıralarında TIR'ların geçişine izin verilmeyen yol akşam saatlerinde tamamen trafiğe açıldı.

24 Şubat 2022, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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Saat 13.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolu tedbir amaçlı olarak TIR'ların geçişine saat 15.00 saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Alacabel’de kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı.

Yolda kalan birçok araç ise karayolları ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin gece buzlanmaya karşı zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.

ANTALYA (İHA)

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