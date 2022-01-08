Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle D765 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis sebebiyle Ankara-Kastamonu arasında ulaşımın sağlandığı karayolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi ile etkili olan sisin, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İHA