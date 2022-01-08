Türkiye Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Türkiye

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahova mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tatvan ilçesinde gün içerisinde başlayan sis yoğunluğu, akşam saatlerinde de devam etti. Tatvan ilçesi Rahova mevkii Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda akşam saatlerinde çöken sis sebebiyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Sisle birlikte sürücülere zor anlar yaşarken, bazı sürücülerin akaryakıt istasyonlarında beklediği görüldü. Bitlis istikametinden Tatvan’a yolculuk yapan Turgut Hüseyni isimli sürücü, "Yolun çok sisli olduğunu sürücüler çok dikkat etmeli. Yer yer görüş mesafesi neredeyse sıfırın altına düşmüş durumda" dedi.

Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kazakistan nasıl bu hâle düştü?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bunu unutmayın
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uyuyakalan gence sürpriz