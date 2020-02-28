Yoğurt bar tarifi: Yoğurt bar nasıl yapılır?

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Yoğurt bar tarifi

Yoğurt bar malzemeleri

250 gram yoğurt

5 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı kırmızı meyve- Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı

Yoğurt bar yapılışı:

Yoğurt ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüketin.



