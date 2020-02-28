Yoğurt bar tarifi: Yoğurt bar nasıl yapılır?
Ani gelen tatlı krizini bastıracak ve oldukça sağlıklı bir ara öğün yerine geçecek yoğurt bar tarifi evdeki malzemelerle yapılması kolay bir tarif. Eğer yoğurt bar tarifi arıyor yada yoğurt bar nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurt bar tarifi, yoğurt bar nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
28 Şubat 2020, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
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Yemek listenize dikkat etmeye çalışıyorsanız ve mümkün oldukça tatlı yememeye çalışıyorsanız yoğurt bar tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Eğer yoğurt bar tarifi arıyor yada yoğurt bar nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurt bar tarifi, yoğurt bar nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Yoğurt bar tarifi
Yoğurt bar malzemeleri
- 250 gram yoğurt
- 5 yemek kaşığı bal
- Yarım su bardağı kırmızı meyve- Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz
- 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı
Yoğurt bar yapılışı:
Yoğurt ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüketin.