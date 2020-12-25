Kilo vermek hem sağlığın düzelmesini hem de güzel bir görünüme kavuşmak için gereklidir. Yüksek kiloya sahip olan kişiler şok diyetleri uygulayabilirler. Yoğurt diyeti kilo vermeyi sağlayacak en önemli diyet seçeneklerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Kısa bir zamanda uygulanan yoğurt diyeti ile hızlı kilo verilebilir.

Yoğurt bol miktarda kalsiyum, B12 vitamini, fosfor ve magnezyum içermektedir. Bu sayede yoğurt kemik ve diş gelişimini desteklerken kalp rahatsızlıklarını da önlemede çok etkilidir. Kan basıncını destekleyen yoğurt açlık hissini de bastırabilir. Özellikle ev yoğurtları probiyotik açısından da zengindir.

Sindirim sisteminin doğal yapısını koruyan yoğurt hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar. Yoğurt diyeti kas kütlesi ve metabolizma hızının korunmasında önemli rol oynamaktadır. Uygulanan yoğurt diyeti kas kütlesini korurken hızla kilo vermeyi sağlar. Yoğurt diyetinde özellikle ev yoğurdu kullanılmalıdır. Bu şekilde tüketilen yoğurt göbek yağlarının da eritilmesini sağlar. Yoğurt diyeti sayesinde vücut da hızlı bir şekilde incelir.

Anında zayıflatan şok yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan yoğurt diyeti özellikle sık acıkan, şişkinlik hissi yaşayan kişiler için uygulanmalıdır. Antioksidan içeren yoğurt yoğun miktarda su da içermektedir. Diyet uygulandığında şişkinlik problemlerinin olmaması yoğurtta tuzun bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Herkes tarafından kolay bir şekilde uygulanan yoğurt diyeti önemli bir beslenme programıdır. Yoğurt diyeti 5 gün uygulanmalıdır. Kişiler bu 5 günde yaklaşık 2 ila 4 kilo verebilirler.

1. GÜN: Uyanınca bir bardak limonlu su içilir. Kahvaltıda ise 1 kase ev yoğurdu tüketilir. Ayrıca bir bardak çay içilebilir. Öğle yemeğinde ise sebze çorbası ve ev yapımı yoğurt yenilir. Ara öğünde ise mevsim meyvesi ve bir kase yoğurt tüketilir. Akşam yemeğinde sebze çorbası ve bir kase yoğurt tüketilmelidir. Akşam yemeğinin ardından bir fincan şekersiz çay ve üç adet kuru erik tüketilir.

Uyanınca bir bardak limonlu su içilir. Kahvaltıda ise 1 kase ev yoğurdu tüketilir. Ayrıca bir bardak çay içilebilir. Öğle yemeğinde ise sebze çorbası ve ev yapımı yoğurt yenilir. Ara öğünde ise mevsim meyvesi ve bir kase yoğurt tüketilir. Akşam yemeğinde sebze çorbası ve bir kase yoğurt tüketilmelidir. Akşam yemeğinin ardından bir fincan şekersiz çay ve üç adet kuru erik tüketilir. 2- 3- 4- 5. GÜN: Kahvaltıdan önce bir bardak limonlu su tüketilmelidir. Kahvaltıda bir yemek kaşığı yulaf ve bir kase yoğurt yenilir. Öğle yemeğinde bir kase sebze çorbası ve bir kase yoğurt tüketilmelidir. Akşam yemeğinde mercimek çorbası ve 1 kase ev yoğurdu tüketilmeli. Yatmadan önce ise kuru incir tüketilir.

Yoğurt diyeti yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Yoğurt diyeti yapılırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Özellikle diyet sürecinde günde en az 2 ve ya 2,5 litre su tüketilmeli. Bu diyette özellikle ev yoğurdu tüketilmelidir. Yoğurtta pek çok vitamin ve mineral bulunduğu için bağışıklık sistemi de korunur. Protein ve kalsiyum içeren yoğurt özellikle kas ve kemik gelişiminde önemli bir yer tutar. Yoğurt diyetinde asla öğün atlamamak gerekir. Diyet listesine uymak da oldukça önem taşır. Bu diyet süresince her gün en az bir saat yürüyüş yapmak da kilo vermeye çok yardımcı olur. Egzersiz ve yürüyüş yapmak kilo verme hızını da arttıracaktır. Bu şekilde istenenden daha fazla kilo verilebilir.

Yoğurt diyetinin faydaları nelerdir?

Yoğurt diyeti genel olarak karın çevresinde oluşan yağlanmayı önlemektedir. Bu şekilde hızlı kilo verdiren diyet sayesinde basit ve sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir. Yoğurt diyeti uygulandığı andan itibaren kişilerdeki hazımsızlık, ishal ve kabızlık da ortadan kalkmış olur.

Her diyeti uygulayan ama bir türlü kilo veremeyen kişiler bu diyeti uyguladıktan sonra çok rahat bir şekilde kilo verebilirler. Bu diyet sayesinde bağırsaklar da sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışacaktır. Yoğurt tüketimi aniden gelen tatlı krizlerini de bastırır. Ayrıca kan şekerini dengeleyen yoğurt diyeti insülin direncinin de düşmesine yardımcı olur. Yoğurt diyeti uygulandığında cilt ve saç sağlığına da katkı sunar. Yoğurt tüketimi sayesinde saçlar daha çok parlar ve cilt lekeleri de kaybolur.



