Yemek Yoğurt tatlısı tarifi: Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Yoğurt tatlısı tarifi: Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Yoğurt tatlısı tarifi: Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Farklı tatlı tarifleri arıyor aynı zamanda da şerbetli olsun istiyorsanız yoğurt tatlısı tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yoğurt tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan yoğurt tatlısı tarifi, evde kolaylıkla yapılan enfes lezzetlerden. Sevdiklerinize hazırlamak için yoğurt tatlısı tarifi arıyor ya da yoğurt tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yoğurt tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Yoğurt tatlısı tarifi

Yoğurt tatlısı malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 3 çay bardağı yoğurt
  • 3 çay bardağı un
  • 3 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya

Şerbet malzemeleri:

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su
  • Çeyrek limon suyu

Yoğurt tatlısı yapılışı

Yumurtaları çırpma kabında şeker ile birlikte köpürene kadar çırpın. Yoğurdu ve sıvı yağı ilave edin. Unu, irmiği, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip mikser ile karıştırın. Hafifçe yağlanmış ve biraz şeker serpiştirilmiş tepsiye hamuru boşaltın. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında tatlı hamurunu altı üstü pembeleşinceye kadar pişirin. Piştikten sonra hazırladığınız ve iyice soğuttuğunuz şerbeti tepsiye dökerek tepsinin üzerini örtün.

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