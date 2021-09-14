Beden Sağlığı Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi

Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi

Beden Sağlığı

Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi

Bilim insanları, yoğurt tüketiminin yüksek tansiyonu düşürdüğünü belirledi. ABD'deki Maine Üniversitesi ile Avustralya'daki Güney Avustralya Üniversitesinde görevli bilim insanları, yoğurt tüketimi ile yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

14 Eylül 2021, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Araştırmada, yaş ortalamaları 62,1 olan ve yüzde 62'si yüksek tansiyon hastası 915 yetişkinin verileri ele alındı.


Yoğurt tüketen yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarının tutarlı şekilde düştüğü belirlenen araştırmanın sonuçları, International Dairy Journal'de yayımlandı.


Diğer yandan, yoğurt tüketiminin, tansiyonu normal seviyede olan kişilerin tansiyonunda değişikliğe yol açmadığı gözlemlendi.


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