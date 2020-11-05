Fast food salatası: Yoğurtlu lahana salatası tarifi
Birçok fast food restoranında sıklıkla bulabileceğiniz fast foodun aksine sağlıklı olan yoğurtlu beyaz lahana salatası tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için yoğurtlu beyaz lahana salatası tarifi arıyor ya da yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yoğurtlu beyaz lahana salatası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
05 Kasım 2020, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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Her yemeğin yanına yakışan yoğurtlu beyaz lahana salatası tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için yoğurtlu beyaz lahana salatası tarifi arıyor ya da yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yoğurtlu beyaz lahana salatası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Yoğurtlu beyaz lahana salatası tarifi
Yoğurtlu beyaz lahana salatası malzemeleri
- 500 gram lahana
- 2-3 adet havuç
- Yarım kırmızı soğan
- 4-5 yemek kaşığı mayonez
- 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1,5 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2-3 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
Yoğurtlu beyaz lahana salatası yapılışı
Lahanayı ince ince doğrayıp yıkayın. Havuçları rendeleyin. Soğanı incecik piyazlık doğrayın. Tüm sebzeleri karıştırma kabına alın. Yoğurt, mayonez, toz şeker, tuz, karabiber, limon suyu ve sirkeyi bir kasede karıştırın ve sebzelerin üzerine ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp servis tabağına alın.
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