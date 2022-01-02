Yemek Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Brokoli, hem sağlığa faydalı hem de lezzetli kış sebzelerinden birisidir. Yoğurtlu brokoli salatası tarifi, brokolinin lezzetine lezzet katıyor. Peki, yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

02 Ocak 2022, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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İster öğün isterseniz de sofraya salata olarak hazırlayabileceğinizi yoğurtlu brokoli salatası tarifi favori lezzetiniz olacak. Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI TARİFİ

Yoğurtlu brokoli salatası malzemeler

  • Brokoli
  • 1,5 kase katı ev yoğurdu
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz
  • Pul biber

YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI YAPILIŞI

  • Brokolileri ayırıp yıkayın. Diğer yandan tencere sıcak su koyup kaynatın.
  • Su kaynamaya başlayınca brokolileri de koyup 10 dakika kadar haşlayın.
  • Haşlanınca süzün ve soğumaya bırakın. Diğer yandan sarımsağı ezip sarımsak, tuz ve yoğurdu katıp brokolilerin üzerine dökün. 
  • İsteğe göre üzerini baharatla renklendirin.
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