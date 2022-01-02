İster öğün isterseniz de sofraya salata olarak hazırlayabileceğinizi yoğurtlu brokoli salatası tarifi favori lezzetiniz olacak. Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI TARİFİ

Yoğurtlu brokoli salatası malzemeler

Brokoli

1,5 kase katı ev yoğurdu

1 diş sarımsak

Tuz

Pul biber

YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI YAPILIŞI

Brokolileri ayırıp yıkayın. Diğer yandan tencere sıcak su koyup kaynatın.

Su kaynamaya başlayınca brokolileri de koyup 10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanınca süzün ve soğumaya bırakın. Diğer yandan sarımsağı ezip sarımsak, tuz ve yoğurdu katıp brokolilerin üzerine dökün.

İsteğe göre üzerini baharatla renklendirin.



