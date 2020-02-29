Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yoğurtlu kereviz çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yoğurtlu kereviz çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yoğurtlu kereviz çorbası tarifi arıyorsanız ve yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurtlu kereviz çorbası tarifi, yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Yoğurtlu kereviz çorbası tarifi

Yoğurtlu kereviz çorbası malzemeleri

1 adet kereviz

1 adet büyük patates

Yarım soğan

1 sarımsak

2 yemek kaşığı yoğurt

1 buçuk kaşık un

Tuz

Nane

Tereyağı

Yoğurtlu kereviz çorbası yapılışı

Soğanı zeytin yağında kavurun. Küçük küp şeklinde doğranan kereviz, patates, sarımsağı tencereye atıp iki kere karıştırıp kaynar suyu dökün. Kerevizin yapraklarının hepsini koymayın 2-3 demetini doğrayıp ekleyin ve tuzu ilave edin. Yoğurdu ve unu çırpıp çorbanın içinden 1 kepçe suyunu alıp yoğurda ekleyip ılımasını sağlayın. Bu karışımı çorbanıza ekleyip iyice karıştırın. 2 taşım kaynayınca altını kapatın. Tereyağında nane kızdırıp üstüne gezdirin. Sıcak servis edin.