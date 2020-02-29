Yoğurtlu kereviz çorbası tarifi: Yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak yoğurtlu kereviz çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde yoğurtlu kereviz çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada yoğurtlu kereviz çorbası tarifi arıyorsanız "yoğurtlu kereviz çorbası tarifi, yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
29 Şubat 2020, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yoğurtlu kereviz çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yoğurtlu kereviz çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yoğurtlu kereviz çorbası tarifi arıyorsanız ve yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurtlu kereviz çorbası tarifi, yoğurtlu kereviz çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Yoğurtlu kereviz çorbası tarifi
Yoğurtlu kereviz çorbası malzemeleri
- 1 adet kereviz
- 1 adet büyük patates
- Yarım soğan
- 1 sarımsak
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 buçuk kaşık un
- Tuz
- Nane
- Tereyağı
Yoğurtlu kereviz çorbası yapılışı
Soğanı zeytin yağında kavurun. Küçük küp şeklinde doğranan kereviz, patates, sarımsağı tencereye atıp iki kere karıştırıp kaynar suyu dökün. Kerevizin yapraklarının hepsini koymayın 2-3 demetini doğrayıp ekleyin ve tuzu ilave edin. Yoğurdu ve unu çırpıp çorbanın içinden 1 kepçe suyunu alıp yoğurda ekleyip ılımasını sağlayın. Bu karışımı çorbanıza ekleyip iyice karıştırın. 2 taşım kaynayınca altını kapatın. Tereyağında nane kızdırıp üstüne gezdirin. Sıcak servis edin.