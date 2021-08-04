Yoğurtlu köfte tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu köfte nasıl yapılır?
Enfes köfteleri yoğurtla taçlandırmak isteyenler için yoğurtlu köfte tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Peki, yoğurtlu köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz ve hızlıca hazırlayabileceğiniz yoğurtlu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
04 Ağustos 2021, Çarşamba 10:22 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız yoğurtlu köfte tarifi, 7'den 70'e birçok kişinin seveceği enfes bir lezzet. Peki, yoğurtlu köfte nasıl yapılır? Yoğurtlu köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
YOĞURTLU KÖFTE TARİFİ
Yoğurtlu köfte malzemeler
- 1 kg yağsız koyun kıyması
- 2 orta boy soğan
- 3-4 dilim bayat ekmek içi
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
- Kekik
- Sarımsak tozu
- 1 su bardağı un
Kızartmak için
- Ayçiçeği yağı
Yoğurtlu sos için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı su
- 4-5 diş sarımsak
- 3 su bardağı yoğurt
- Kırmızı pul biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Soğanları rendeleyin. Derin bir kabın içine kıymayı alın. Rendelenmiş soğan, ekmek içi, tuz ve baharatları ekledikten sonra iyice yoğurun.
Misket şeklinde köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unladıktan sonra kızgın ayçiçeği yağında kızartın. Tereyağını tencereye alın. Üzerine unu ilave edip kavurun.
Ardından suyu ekleyip sürekli karıştırarak beşamel sos yapın. Ocaktan alıp içine yoğurt ve dövülmüş sarımsakları ekleyerek iyice karıştırın.
Başka bir tavada tereyağını eritip pul biberi ilave edin ve iyice ısıtın. Servis tabağına önce köfteleri alın. Üzerine yoğurtlu sosu döküp pul biberli yağı gezdirin ve servis yapın.