Yoğurtlu köfte tarifi ve yapılışı: Yoğurtlu köfte nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız yoğurtlu köfte tarifi, 7'den 70'e birçok kişinin seveceği enfes bir lezzet. Peki, yoğurtlu köfte nasıl yapılır? Yoğurtlu köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YOĞURTLU KÖFTE TARİFİ

Yoğurtlu köfte malzemeler

1 kg yağsız koyun kıyması

2 orta boy soğan

3-4 dilim bayat ekmek içi

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kekik

Sarımsak tozu

1 su bardağı un

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Yoğurtlu sos için

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı su

4-5 diş sarımsak

3 su bardağı yoğurt

Kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yoğurtlu köfte yapılışı

Soğanları rendeleyin. Derin bir kabın içine kıymayı alın. Rendelenmiş soğan, ekmek içi, tuz ve baharatları ekledikten sonra iyice yoğurun.

Misket şeklinde köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unladıktan sonra kızgın ayçiçeği yağında kızartın. Tereyağını tencereye alın. Üzerine unu ilave edip kavurun.

Ardından suyu ekleyip sürekli karıştırarak beşamel sos yapın. Ocaktan alıp içine yoğurt ve dövülmüş sarımsakları ekleyerek iyice karıştırın.

Başka bir tavada tereyağını eritip pul biberi ilave edin ve iyice ısıtın. Servis tabağına önce köfteleri alın. Üzerine yoğurtlu sosu döküp pul biberli yağı gezdirin ve servis yapın.



