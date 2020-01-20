Yoğurtlu patates salatası tarifi: Yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır?
Patetesi her çeşidiyle yemeği sevenler için farklı bir alternatif daha var. Yoğurtlu patates salatası tarifi hem çok lezzetli hemde oldukça pratik bir tarif. Misafirlerinize ikramlık ne yapacağınız konusunda fikriniz yoksa yoğurtlu patates salatası tarifi için "yoğurtlu patates salatası tarifi, yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
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Yoğurtlu patates salatası tarifi
Yoğurtlu patates salatası malzemeleri
- 3 adet orta boy patates
- 3 tepeleme yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt
- 1 su bardağı konserve bezelye
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- Zeytinyağ
- Ceviz
Yoğurtlu patates salatası tarifi yapılışı
Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarıyla haşlayın. Ucu sivri bir bıçakla kontrol edin rahatlıkla giriyorsa haşlanmış demektir. Süzüp ılıyana kadar bekleyin ve kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Üzerine yoğurt, bezelye, tuz, nane, ezilmiş sarımsak, pul biber, zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. Üstünü ceviz ve pul biberle süsleyip servis edin.
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